شاهد أغرب صورة التقطت منذ مطلع عام 2017!

المشهد اليمني الأول | منوعات

حصدت موجة الصقيع التي اجتاحت أوروبا منذ نهاية الأسبوع الماضي أرواح العشرات، معظمهم من المشردين والمسنين.

وتعود حدة الصقيع إلى تحرك كتل هوائية قطبية من اسكندنافيا باتجاه وسط أوروبا، والتي أدت بدورها إلى وقوع عدد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى إغلاق بعض المدارس أبوابها. وللمهاجرين قسط من هذه المعاناة التي عصفت مختلف أرجاء أوروبا، إذ عثر قرويون في بلغاريا، الجمعة، على جثتي مهاجرين عراقيين توفيا من شدة الصقيع في غابة جبل ستراندجا (جنوب شرق) قرب الحدود مع تركيا. وعثر على مهاجر أفغاني قضى هو الآخر من شدة البرد شمالي اليونان بعد أن عبر الحدود اليونانية- التركية. وانتشرت على الكثير من المواقع الأوروبية صورة مؤثرة لثعلب تحول إلى كتلة متجمدة بعد سقوطه في نهر الدانوب بألمانيا قبل أربعة أيام. وتم انتشاله، أمس الجمعة، على يد أحد السكان المحليين.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات