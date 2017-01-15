احتجاجات عارمه وغضب شعبي غير مسبوق تشهدها البحرين بعد إعدام 3 أشخاص “بالصور “

المشهد اليمني الأول | البحرين
تشهد البحرين اليوم إنتفاضة عارمة واحتجاجات مصحوبة بغضب شعبي كبير وسخط جماهيري بسبب اقدام السلطات البحرينية اليوم الأحد بإعدام 3 أشخاص بعدما زعمت أنهم مدانون بقتل 3 من رجال الشرطة بينهم ضابط إماراتي، حسبما أعلنت النيابة العامة البحرينية.
وجاء تنفيذ الحكم بعد أقل من أسبوع من تأييد محكمة التمييز، المحكمة العليا في البحرين، أحكام الإعدام الصادرة بحقهم عام 2015.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008، التي تنفذ فيها أحكام بالإعدام.
يشار إلى أن الداخلية البحرينية أعلنت أمس تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في قرية الجمرة وجرح عنصر.