اقام طلاب وطالبات كلية التجارة اليوم مظاهرة امام كلية التجارة وامام رئاسة الجامعة وندد فيها بعدم تنفيذ قرارات التعليم العالي ورئاسة جامعة صنعاء ورفضهم القاطع للأضراب كون الاضراب لا يضر الا الطالب وتنديدهم لمجازر العدوان السعودي بحق إخواننا في نهم وتعز والحديدة

وحسب البيان الذي القاه وائل الذاري مندوب ملتقى الطالب الجامعي بكلية التجارة والاقتصاد والذي طالب فيه

بسرعة تنفيذ قرارات رئيس الجامعة والتعليم العالي وهي

1- تخفيض الرسوم حسب قرار وزارة التعليم العالي.

2- تطبيق الدور التكميلي في الكلية.

3- احتساب الرسوم بحسب عدد المواد للنظام الموازي والنفقة الخاصة.

4- التسريع بإصدار شهائد الخريجين.

5- دوري اكتوبر للخريجين.

6- الاسراع في اخراج نتائج الطلاب المتأخرة.

7- تأجيل الاختبارات حتى استكمال المقررات الدراسية.

8- وقد طالب الطلاب المتضررين بأربع مواد بتنفيذ توجيهات رئيس الجامعة.

وندد فيه بان الاضراب لا يخدم الطلاب باي شكل من الاشكال وانه عدوان بحق الطالب وكذلك ادان الطلاب المجازر التي يرتكبها العدوان بحق الطلاب وبحق المدنيين والمؤسسات التعليمية

حيث التقى ممثلين عن الطلاب بممثل عن العمادة كون العمادة رفضت لقاهم ورفضها القاطع للمطالب

حيث اظهر الطلاب استعدادهم للتصعيد حتى تنفيذ قرارات التعليم العالي ورئاسة الجامعة ورفضهم لإيقاف العملية التعليمية بالأضراب او باي شكل كان

وحيث دعا البيان الذي القاه مندوب ملتقى الطالب الجامعي بكلية التجارة الى تحرك الجهات المعنية والمتمثلة برئاسة الجامعة والتعليم العالي بالتحرك الجاد والفعال بإيقاف كل من تسول له نفسه بإيقاف العملية التعليمية.

وقد دعاء ملتقى الطالب الجامعي بان يكون الطلاب على اهبه الاستعداد إذا لم تستجيب الجهات المعنية للمطالب المستحقة والضرورية