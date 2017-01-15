كسر محاولة زحف على أطراف ذباب ومصرع العشرات وتدمير 7 آليات للمرتزقة

كسر الجيش واللجان الشعبية اليوم الأحد زحفا لمنافقي العدوان على أطراف مديرية ذباب بالرغم من الغطاء الجوي الكثيف لطيران العدوان والبوارج الحربية.
وأكد مصدر عسكري “للمسيرة نت” أن مرتزقة العدوان نفذوا زحفا كبيرا على أطراف ذباب بمشاركة طيران الأباتشي والاستطلاع والبوارج الحربية، لكن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا الزحف وكبدوا مرتزقة العدوان خسائر كبيرة.
وأضاف المصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمروا 7 آليات عسكرية بالإضافة إلى قتل وجرح أعداد كبيرة منهم، لازلت جثث بعضهم متروكة في المكان في ظل هروب مذل لمن تبقى منهم
وكان الإعلام الحربي وزع في وقت سابق مشاهد تظهر حقيقة المعاركة في منطقة ذباب والتي تنتهي دائما بمصرع العشرات من مرتزقة الرياض وتدمير وتفجير عشرات الآليات الحربية التابعة لهم دون أن يتحقق لدول أي شيء يذكر على الميدان.