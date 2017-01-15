احذروا هذه الاماكن فإنها تسبب لكم الاصابة بالخرف المبكر!

المشهد اليمني الأول | منوعات

تزداد مخاطر الإصابة بالخرف بين السكان الذين يعيشون بالقرب من الطرق الرئيسية المزدحمة مقارنة بغيرهم، بحسب مجلة “لانسيت” الطبية.

وتشير الدراسة إلى أن الازدحام المروري قد يتسبب في نحو 11% من حالات الإصابة بالخَرَف، بين السكان الذين يعيشون حتى بعد 50 مترا من الطرق الرئيسية. وقد شملت الدراسة نحو مليونَيْ شخص في كندا على مدار 11 عاما، بين 2001 و2012، ونُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية. ويقول؟ الباحثون: “إن تلوث الهواء وضوضاء الازدحام المروري قد يساهمان في اعتلال المخ”. كما يبلغ عدد المصابين بالخَرَف في أنحاء العالم قرابة 50 مليون شخص، إلا أن أسباب المرض الذي يسلب مرضاه القوة الذهنية وقوة الذاكرة ما زالت غامضة. وشُخّصت خلال فترة الدراسة 243,611 حالة إصابة بالخَرَف، لكن مخاطر الإصابة كانت أكبر بين من يعيشون بالقرب من الطرق الرئيسية. وبالمقارنة مع أولئك الذين يعيشون في نطاق 300 متر بعيداً من الطرق الرئيسية، ارتفعت مخاطر الإصابة بنسبة سبعة في المئة في نطاق الـ50 مترا، وأربعة في المئة في نطاق يتراوح بين 50 ومئة متر، فيما ارتفعت اثنين في المئة في نطاق يتراوح بين 101 و200 متر.

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