بصمة الغباء والكذب بالاعلام الغازي تكشف واقع الهزيمة بالبقع .. تقرير وتحليل تخشى السعودية إنتشاره
اصبحوا شتات عسكري في الجبهات، يفضحون انفسهم، يكشفون هزائمهم، ينشرون ترهاتهم وهرطقاتهم بايديهم .. ماذا نريد أكثر مما تطبخه مطابخ اعلامية مفلسة تقتل تهين وتذل مموليها ومالكيها .
المشهد اليمني الأول| خاص – أحمد عايض أحمد
لم نعد نحتاج ان ندافع عن حقائق الميدان ولا عن انجازات الجيش واللجانـ فعُمي الابصار واغبياء العقول واصحاب القلوب المهزومة والروحية القتالية المهشمة والمحطمة باتت هي من تخدمنا بلا سقف وبطرق غير متعمدة ولامقصودة.
نشر الاعلام الغازي والمرتزق انه سيطر على مواقع استراتيجية في جبهة البقع، أهمها:
– الجمارك الجديد – مهبط الطيران العسكري – تباب عباسة – تباب الخشفة والثأر وأبو طاغية – تبة ذرا عين – جبل البرقة الطويلة – جبل الشبكة عند سوق البقع – عرق الذياب – بير وموقع المطاع – سلاطح – بني خليقا.
شاهد الصوره الخاصة لسوق البقع الذي زعم الغزاة والمرتزقة أنهم يحاصرونه واستطاعوا تنفيذ عملية إلتفاف على السوق والوصول لمثلث الجوف. كاشفين ان هذه الصورة تم إلتقاطها من ” تبة السنترال ” التي يسيطرون عليها وتقع خلف سوق البقع.. لكن هل هناك أفلام وثائقية لهم وبشكل متتالية أم مشهد وصورة وانتهى الأمر من اجل طبخة إعلاميا طيلة اشهر.
شاهد الخريطة التي قاموا بنشرها وفيها التفاصيل التي لا نحتاج إلى كتابتها وسنريكم آيات الهزائم والفضائح التي تعتلي جباههم المسحوقو في رمال البقع:
بداية لو بنينا ما ذكروه على أنه صحيحا على أن الغزاة والمرتزقة سيطروا على تبة السنترال وطريق الجوف – البقع من الجهة الجنوبية من مركز البقع وسيطروا على جبال العليب وسلسلة جبال ثار وصلة شمال البقع – غرب نجران وكافة المواقع المذكورة سابقا ماذا يعني ذلك وفق المعطيات العسكرية:
هذا يدل على أن جبهة نجران تم اقفالها تماما بوجه الجيش واللجان بحكم ان قوات الغزاة والمرتزقة تتمركز في جبال العليب وجبال ثار صلة جراء عمليات عسكرية إلتفافية تم تنفيذها من قبالة مركز منفذ البقع، وتم محاصرة قوات الجيش واللجان المتمركزة على طول مشارف مدينة نجران هذا من جانب.
ومن جانب آخر طالما تم السيطرة على مواقع اللواء وتبة السنترال وطريق الجوف – البقع هذا يعني ان قوات الجيش واللجان خرجت تماما من هذه المنطقة الجغرافية ولم تعد هناك معارك في جبهة الخضراء – البقع وتم محاصرة قوات الجيش واللجان بمنفذ البقع، إن كانت متواجدة وهذا يعني ان المعركة يجب أن تكون غمارها في الفرع ولكن هل هذا واقع فلنكتشف ذلك.
ينشر الاعلام الغازي عن قيام مقاتلات الغزاة بشن غارات جوية كثيفة على مواقع الجيش واللجان بمشارف مدينة نجران وبشكل يومي ويتحدث بين الحين والاخر عن معارك طاحنة مع قوات الجيش واللجان بالجغرافيا الجبلية المطله على مدينة نجران، وينشر الاعلام الحربي اليمني وبشكل يومي عمليات عسكرية تستهدف قوات الغزاة والمرتزقة التي تتحرك شرق جبال العليب أي محاذية لمنفذ الخضراء السعودي، هذا من ناحيه، من ناحية اخرى الثقل العسكري الهجومي للجيش واللجان لا زال حاضر وبقوّة بمشارف مدينة نجران بدءاً من جبال العليب إلى ثار صلة إلى السديس الى الشرفة إلى سد نجران، وتعد القوة الهجومية اليمنية ضاربة لا يمكن قهرها او كسرها بإسبوع أو شهر أو عام وقد ظل الجيش السعودي والقطري والاماراتي والأردني يخوضون المعارك تحت غطاء جوي حربي ومروحي كثيف طيلة عامين ولم يحققوا أي نجاح عسكري بل خسروا كافة المعارك وتكبدوا خسائر بشرية وآليه كبيرة جداً وفي لحظة مفاجأة وباسبوع يعلن الغزاة والمرتزقة السيطرة على كل هذا، انها نكتة سخيفة لا يقبلها منطق ولاعقل ولا علم .
الحقيقة:
إن الهروب من الهزائم واخفاء الخسائر وتخدير الشعب السعودي والخليجي والمرتزق هو الحل فالمعنويات العسكرية منهارة والنفسيات محطمة والاستنزاف الذي يخلقه رجال الجيش واللجان للفتك بهم اصبح يستهدف العمود الفقري للغزاة والمرتزقة سواء السلاح او المال .. وما أعظم أيام الله واسماها عندما تأتي باخبار رجال الله بالحقائق تلو الحقائق من الميدان لتكشف المستور عن الغزاة والمرتزقة.
أما البقع فهي مقبري مفتوحة للمرتزقة وألسنتهم تشهد بذلك فأين ذهبت جماجم نخبتهم من قيادات وضباط كبار أليس إلى الجحيم .. اما نجران فالأقدام الحافية تضرب ببواطنها مشارف مدينة نجران فمتى مدينة نجران تكون باليد الامينة هذا ما يقرره سادة الميدان وما علينا الا الدعاء والنصر لهم وهم اهل الوعد الصادق .. وللحديث بقية.
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السبت 31 ديسمبر 2016 01:07 مساءً
5 وثائق تتهم مؤسس حزب الاصلاح الشيخ الأحمر بسفك دماء اليمنيين وقطع الطريق
حصل موقع شبوه برس – على عدة رسائل بخط الرئيس اليمني الراحل المقدم “أبراهيم محمد الحمدي”موجهة إلى شيخ قبيلة حاشد عبدالله بن حسين الأحمر،وينشرها مؤسس حزب الاصلاح اليمني بطلب من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح “شبوه برس – بالتزامن مع ذكرى وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.
وتظهر الرسالة توبيخ الرئيس الحمدي للشيخ عبداللة الأحمر على خلفية أعمال حرابه ومحاولات أغتيال وتقطع على قيادات عسكرية.
وتكشف الرسالة جانبا مهما من العقبات التي اعترضت مشروع بناء الدولة المدنية دولة النظام والقانون التي أراد الحمد قيامها في بلد اليمن الشقيق .
بِّسمَ اّلَلَهِ الَرحٌمَنِ الَرحٌيِّمَ
اّلَجِمَهِوِريِّةّ اّلَعٌربِيِّةّ الَيِّمَنِيِّةّ
مَجِلَّس الَقِيِّاّدِةّ
مَكتّبِ اّلَرئيِّس
الوثيقة الأولى
الأخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر حياكم الله
بعد التحية
أكتب هذه الرسالة وقلبي يقطر دما، ﻓﻜﻨﺖ قررت ألا أكتب شيئا، ﻭﻟﻜﻦ مسؤوليتي أمام الله وأمام الواجب حتم ﻋﻠﻲ أن أكتب إليك هذه الرسالة.
للمرة الثالثة والرابعة والخامسة وحوادث القتل ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ فيما يسمى بنقطة خمر -عمداّ وعدوانا- في الطريق المَسبلة (*) العامة للمواطنين، سواء كانوا موظفين مع الدولة أو كانوا موظفين عاديين.
الوثيقة الثانية
وتمر هذه الحوادث وكأنكم تتمتعون بأسعد اللحظات وأغلى الأماني، وآخر هذه الحوادث هو حادث الإعتداء الأثيم ﻉﻠﻰ قائد اللواء الثالث من الوحدات ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ الذي كان في طريقه من صعدة إلى ﺻﻨﻌﺎء، وفي نقطة خمر بالذات تم إطلاق الرصاص عليه ﻭعلى من معه، وهم في سيارة صغيرة مارين في الطريق المسبلة العامة ليلة الأربعاء، وهم الآن في المستشفى بين الحياة والموت.
الوثيقة الثالثة
لا أدري ما هي المكاسب التي تكسبها يا شيخ عبدالله من وراء الإعتداء على الناس ﻭﺳﻔﻚ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ، وهل هذه ﺍﻟﻤﺑﺎﺪﺉ الإسلامية التي تتباكى عليها، وهل هذه العدالة والشورى التي جاءت بها شريعة السماء، وتأكد أن كل صغيرة وكبيرة منسوبة إليك من الناس جميعا وقبل هذا من الله عز شأنه.
الوثيقة الرابعة
وإذا بقي لك أن تسمع نصحا، فإني أنصحك بأن ﻻ تزيد في ﺳﻤﻌﺘﻚ بأن تلطخ بالدماء وقطع الطريق، وأنت تعرف ما حكم الإسلام في هؤلاء، أنصحك أن ﺗﺘﺠﻨﺐ مثل هذا، وهذه نصيحة أخوية يعلمها الله.
هذا واطلب منك سرعة تسليم المعتدين إلى الدولة فورا، وإلغاء ورفع ما تسمى بنقطة خمر.
الوثيقة الخامسة
وإلا فنحن نعرف كيف نتعامل مع من يقطعون الطريق، ويسفكون الدم الحرام في الشهر الحرام، وفي الأيام التي أعلن فيها سيد البشر -عليه الصلاة والسلام- بأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخره.
ومنتظر ردك ونحن قد برأنا الذمة، والله وحده القادر على الإنتصار لـ الحق ونكس المتكبرين، والسلام عليكم.
1976/11/14
مقدم
إبِراّهِيِّمَ مَحمَدِ الَحمَدِيّ
* المسبلة: أي الطريق السبيل “معجم لسان العرب“ لابن منظور
*- عبدالله مساعد الجودر
الوثيقة الأولى
الوثيقة الثانية
الوثيقة الثالثة
الوثيقة الرابعة
الوثيقة الخامسة
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