الصراعات الحاصلة بين مرتزقة و دواعش العدوان في تعز كثيرة أبرزها بين الإصلاح ومجاميع أبو العباس .والتي وصلت في وقت سابق إلى حد توسع نفوذ أبو العباس وسيطرته على مناطق كثيرة وسط مدينة تعز.. تطور الأمر إلى اشتباكات وتصفيات متبادلة بين الطرفين إضافة لي تصريحات المرتزق أبو العباس في مقابلاته الصحفية التي كشفت عمالتهم وارتزاقهم ونهبهم .

كل هذا اشعر الإصلاح بالخطورة والتهديد للذي يطال نفوذه وسطوته في المدينة .إضافة إلى التنافس والصراع الهادئ بينه وبين الناصري للسيطرة على المناطق الجنوبية والغربية الجنوبية في المحافظة .

بلع الإصلاح لسانه وأخفى غيضة وبدا يرتب لوضع جديد يمكنه من فرض سيطرته على لمدينة وتلقين أبو العباس درس قاسي باستهداف واغتيال عدد من كوادره وقيادات مقربة منه ؟