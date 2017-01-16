المشهد اليمني الأول _ متابعات
تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017م، من كسر زحف لمرتزقة العدوان على معسكر العمري بمديرية ذوباب بتعز مسنودا بغطاء جوي مكثف ومشاركة طائرات الأباتشي والاستطلاع.
وأفاد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا محاولة زحف عسكري كبير نفذه مرتزقة العدوان مسنودا بغطاء جوي مكثف شاركت فيه طائرات الأباتشي والاستطلاع بالإضافة للطيران الحربي والبوارج البحرية التابعة للعدوان.
وأضاف المصدر أن محاولة الزحف على معسكر العمري انتهت بمصرع وجرح العشرات من مرتزقة العدوان رغم الإسناد الجوي والبحري المكثف لعملية الزحف الفاشلة.
كما أشار مصدر عسكري أنه لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وأصيب آخرون خلال محاولة زحف نفذوها باتجاه مديرية عسيلان في محافظة شبوة .
وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من صد زحف للمرتزقة من محورين باتجاه موقع العلم والتبة الرملية ومنطقة هجر كحلان وكبدوهم خسائر في الأرواح .
ولفت المصدر الى أن طيران العدوان شن عشر غارات على المديرية لإسناد مرتزقته استخدم فيها قنابل عنقودية.
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