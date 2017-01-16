المشهد اليمني الأول _ متابعات

قالت مصادر إعلامية بأنه لقي صباح اليوم 37 من منافقي العدوان مصرعهم وجرح 23 منهم في مديرية عسيلان بأيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال التصدي لزحوفات كبيرة قام بها المرتزقة باتجاه مناطق الساق والعلم ومواقع اخرى وقد مثلت هذه الخسائر ضربة قاسية ومؤلمة لقوى الغزو ومنافقيهم ..

وأكدت مصادر عسكرية أن هذه الخسائر سببت خلافات كبيرة بين المرتزقة حيث حملت قيادة العدوان مسفر الحارثي قائد اللواء 19 سابقاً مسؤولية هذه الهزيمة النكراء معللة ذلك بأنه قام بتخذيل قبائل بلحارث بمحافظة شبوة عن القتال بعد إقصائه من قيادة اللواء 19

كما كشفت المصادر عن تفاصيل خسائر العملية وكانت كالتالي :

5 قتلى و 5 جرحى من اللواء 21

6 قتلى و 17 جريح من اللواء 19

26 قتيل و وجريح من اللواء 26

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