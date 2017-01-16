المشهد اليمني الأول| تعز

أضاف العدوان السعودي الأمريكي مجزرة جديدة إلى رصيده، عندما شن غارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على محافظة #تعز مخلفاً شهداء وجرحى.

وأفاد مصادر محلية أن عدد الضحايا بلغ 17 شهيداً و 13 جريحاً جراء الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الربيعي في مديرية #التعزية التابعة لمحافظة تعز.

كما واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المناطق المأهولة بالسكان وتدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، وشن طيرانه خلال الساعات الأخيرة عدة غارات على مناطق متفرقة من محافظة تعز وغارات على أحد المصانع بأطراف المدينة.

وأفادت المصادر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مصنع “كميكو” للطلاء في منطقة الضباب بمدينة تعز بأربع غارات متتالية في أولى ساعات صباح اليوم الجمعة.

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي ثلاث غارات على منطقة الجديد بمديرية المخاء.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد ارتكب مجزرة جديدة، أمس الخميس، عندما استهدف منزلا لأحد المواطنين في محافظة الحديدة موقعا سبعة شهداء كلهم من النساء والأطفال.

وأفادت المصادر في حينه أن غارات العدوان استهدفت منزل المواطن جماعي مشعشع في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية، وأدت لاستشهاد أربع نساء وثلاثة أطفال من نفس الأسرة، فيما نجا رب المنزل وأحد الأطفال بأعجوبة.

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