الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد مؤلمة من مذبحة السعودية باستهداف محلات المواطنين في مديرية المخا بتعز الأخبار المحليةفيديوهات مشاهد مؤلمة من مذبحة السعودية باستهداف محلات المواطنين في مديرية المخا بتعز بواسطة اليمن - 16/01/2017 377 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| تعز أستشهد 2 مواطنين وأصيب 4 آخرين بجروح كحصيلة أولية جراء غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي، استهدفت مناطق سكنية ومحلات المواطنين التجارية في مديرية المخا الساحلية غرب محافظة تعز. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب المدارس ينددون بمذابح السعودية ضد الطلاب في مدارس اليمن شاهد معاناة المواليد في مستشفى السبعين بصنعاء نتيجة استخدام العدوان الأسلحة المحرمة دولياً شاهد إرتقاء 4 شهداء ضحايا مجزرة السعودية بحق المسافرين بمديرية موزع في تعز لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد