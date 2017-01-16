المشهد اليمني الأول| تعز

أستشهد 2 مواطنين وأصيب 4 آخرين بجروح كحصيلة أولية جراء غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي، استهدفت مناطق سكنية ومحلات المواطنين التجارية في مديرية المخا الساحلية غرب محافظة تعز.

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