الرئيسية الأخبار المحلية شاهد معاناة المواليد في مستشفى السبعين بصنعاء نتيجة استخدام العدوان الأسلحة المحرمة... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد معاناة المواليد في مستشفى السبعين بصنعاء نتيجة استخدام العدوان الأسلحة المحرمة دولياً بواسطة اليمن - 16/01/2017 175 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| صنعاء معاناة المواليد في مستشفى السبعين في صنعاء نتيجة استخدام العدوان السعودي الأمريكي الأسلحة المحرمة دولياً . والحصار أثر على صحة الأطفال حيث ارتفع اصابة المواليد بسوء تغذية بشكل مخيف في ظل صمت دولي وأممي. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب المدارس ينددون بمذابح السعودية ضد الطلاب في مدارس اليمن شاهد إرتقاء 4 شهداء ضحايا مجزرة السعودية بحق المسافرين بمديرية موزع في تعز مشاهد مؤلمة من مذبحة السعودية باستهداف محلات المواطنين في مديرية المخا بتعز لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد