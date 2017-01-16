المشهد اليمني الأول| صنعاء

معاناة المواليد في مستشفى السبعين في صنعاء نتيجة استخدام العدوان السعودي الأمريكي الأسلحة المحرمة دولياً .

والحصار أثر على صحة الأطفال حيث ارتفع اصابة المواليد بسوء تغذية بشكل مخيف في ظل صمت دولي وأممي.