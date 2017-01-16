المشهد اليمني الأول| خاص

نظم معلمو وطلاب مدرسة الفلاح والمشائخ بمديرية نهم بمحافظة صنعاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بمجزرة العدوان السعودي الأمريكي بالمدرسة.

وندد المشاركون في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة عبدالله الشحيفي، بالجرائم المروعة التي يرتكبها طيران العدوان بحق الأطفال والنساء والطلاب والمعلمين وتدمير المنشآت التعليمية والمدارس.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة إستمرار العدوان في إستهداف المواطنين في ظل صمت دولي مخجل ومعيب .. مؤكدا أبناء نهم صامدون وثابتون في مواجهة العدوان والتصدي لمرتزقته ومخططاته الإجرامية.

وأكد مدير مكتب التربية بالمديرية فيصل معصار صمود طلاب وطالبات المدارس والمعلمين ومواصلة العملية التعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان.

بدوره أشار مدير مدرسة الفلاح محمد صالح فلاح إلى أن مجزرة العدوان السعودي بحق طلاب ومعلمي المدرسة، وفي المقدمة وكيل المدرسة علي أحمد مظفر جريمة يندى لها جبين الإنسانية وتتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

فيما أشارت كلمتا الشهداء وأبناء نهم إلى أن تنظيم الوقفة الإحتجاجية بساحة المدرسة يؤكد الصمود والثبات في مواجهة العدوان السافر.

ولمعرفة تفاصيل المذبحة نعيد لم نشر هذا الفيديو

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