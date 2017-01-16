الرئيسية الأخبار المحلية أكثر من 65 شهيد مدني خلال إسبوعين من مذابح السعودية في اليمن الأخبار المحليةفيديوهات أكثر من 65 شهيد مدني خلال إسبوعين من مذابح السعودية في اليمن بواسطة اليمن - 16/01/2017 227 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات خلال نصف شهر ارتكب العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 6 مجازر بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية وقع فيها 65 شهيداً أما الجرحى فحدث ولا حرج في ظل صمت دولي وأممي مطبق. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هادي يعرقل الحل ويرفض المبادرة الأممية وولد الشيخ يغادر عدن إثر إنكشاف الخطة وبن سلمان غاضب طلاب المدارس ينددون بمذابح السعودية ضد الطلاب في مدارس اليمن شاهد معاناة المواليد في مستشفى السبعين بصنعاء نتيجة استخدام العدوان الأسلحة المحرمة دولياً لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد