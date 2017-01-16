المشهد اليمني الأول| فيديوهات

خلال نصف شهر ارتكب العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 6 مجازر بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية وقع فيها 65 شهيداً أما الجرحى فحدث ولا حرج في ظل صمت دولي وأممي مطبق.