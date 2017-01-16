المشهد اليمني الأول| خاص
رفض الرئيس المنتهية صلاحيته الفار هادي المبادرة الأممية التي قدمها ولد الشيخ والمقترحة من 15 دولة الأضاء في مجلس الأمن، رغم إجراء بعض التعديلات عليها.
وقال موقع وكالة سبأ المزورة من الرياض، بأن هادي اشار الى ملاحظات الحكومة التي ابدتها تجاه مشروع خارطة الطريق والتي سلمت سلفا للمبعوث الاممي خلال زيارته السابقه لعدن والتي تمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام الى مساره الصحيح .
وتتضمن خطة السلام الأممية أن يقدم نائب هادي الجنرال علي محسن الأحمر استقالته ويتم تنصيب نائبا توافقياً جديدا يتسلم كل صلاحيات هادي، وهو ما يرفضه الأخير.
ولد الشيخ وصل إلى عدن قادماً من العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى هناك بالمسؤولين العمانيين الذين جددوا دعمهم للخطة الأممية بما في ذلك الإطاحة بهادي عبر نقل صلاحياته لنائب جديد وتوافقي.
وقال ولد الشيخ أن “وزير الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله أكد دعمه لمقترحات الامم المتحدة ومتابعة الجهود مع الأطراف لإنهاء النزاع في اليمن”.
وكان قد أفاد ولد الشيخ في مقابلة مع قناة الجزيرة قبل يومين أفاد فيها بأن القرار 2216 لم تعد الحرب لتطبيقه حرفياً مشيراً بإستحالة ذلك عسكرياً وأن الحل يتطلب تنازلاً من هادي سياسياً، وتنازل من انصار الله والمؤتمر أمنياً .
وكشف مصدر مطلع ان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من ولد الشيخ العودة سريعا خاصة بعد ان كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى الاستاذ صالح الصماد أوراقهم ومخططاتهم الخطيرة تجاه اليمن الارض والانسان.
واضاف المصدر بقولها ان بن سلمان امر ولد الشيخ امر ولد الشيخ بالعودة لانه لا فائدة من جلوسه مع الخرتيت الفاشل عبدربه هادي كون المخطط كشف والخطة لم يعد لها اي داعي لان هادي بحماقته وفشله الذريع كشفها وان الانقلابيين يتمتعون بذكاء خارق حد تعبير المصدر.
وأكد المصدر ان عودة ولد الشيخ الى الرياض دون الالتقاء بالطرف الاخر في صنعاء يعود لإعادة ترتيب أوراق الخطة التي باتت مكشوفة للانقلابين واتضح ذلك من خلال اللقاء الذي أجرته قناة الميادين مع الرئيس الصماد وان عودة ولد الشيخ الى الرياض هو لاستبدال الخطة التي تم احباط مخططها قبل ان تصل الى صنعاء وعرتها الهزائم التي تلقتها قوات التحالف في باب المندب وذوباب والجهات الشرقية والشمالية والغربية.
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السبت 31 ديسمبر 2016 01:07 مساءً
5 وثائق تتهم مؤسس حزب الاصلاح الشيخ الأحمر بسفك دماء اليمنيين وقطع الطريق
حصل موقع شبوه برس – على عدة رسائل بخط الرئيس اليمني الراحل المقدم “أبراهيم محمد الحمدي”موجهة إلى شيخ قبيلة حاشد عبدالله بن حسين الأحمر،وينشرها مؤسس حزب الاصلاح اليمني بطلب من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح “شبوه برس – بالتزامن مع ذكرى وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.
وتظهر الرسالة توبيخ الرئيس الحمدي للشيخ عبداللة الأحمر على خلفية أعمال حرابه ومحاولات أغتيال وتقطع على قيادات عسكرية.
وتكشف الرسالة جانبا مهما من العقبات التي اعترضت مشروع بناء الدولة المدنية دولة النظام والقانون التي أراد الحمد قيامها في بلد اليمن الشقيق .
بِّسمَ اّلَلَهِ الَرحٌمَنِ الَرحٌيِّمَ
اّلَجِمَهِوِريِّةّ اّلَعٌربِيِّةّ الَيِّمَنِيِّةّ
مَجِلَّس الَقِيِّاّدِةّ
مَكتّبِ اّلَرئيِّس
الوثيقة الأولى
الأخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر حياكم الله
بعد التحية
أكتب هذه الرسالة وقلبي يقطر دما، ﻓﻜﻨﺖ قررت ألا أكتب شيئا، ﻭﻟﻜﻦ مسؤوليتي أمام الله وأمام الواجب حتم ﻋﻠﻲ أن أكتب إليك هذه الرسالة.
للمرة الثالثة والرابعة والخامسة وحوادث القتل ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ فيما يسمى بنقطة خمر -عمداّ وعدوانا- في الطريق المَسبلة (*) العامة للمواطنين، سواء كانوا موظفين مع الدولة أو كانوا موظفين عاديين.
الوثيقة الثانية
وتمر هذه الحوادث وكأنكم تتمتعون بأسعد اللحظات وأغلى الأماني، وآخر هذه الحوادث هو حادث الإعتداء الأثيم ﻉﻠﻰ قائد اللواء الثالث من الوحدات ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ الذي كان في طريقه من صعدة إلى ﺻﻨﻌﺎء، وفي نقطة خمر بالذات تم إطلاق الرصاص عليه ﻭعلى من معه، وهم في سيارة صغيرة مارين في الطريق المسبلة العامة ليلة الأربعاء، وهم الآن في المستشفى بين الحياة والموت.
الوثيقة الثالثة
لا أدري ما هي المكاسب التي تكسبها يا شيخ عبدالله من وراء الإعتداء على الناس ﻭﺳﻔﻚ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ، وهل هذه ﺍﻟﻤﺑﺎﺪﺉ الإسلامية التي تتباكى عليها، وهل هذه العدالة والشورى التي جاءت بها شريعة السماء، وتأكد أن كل صغيرة وكبيرة منسوبة إليك من الناس جميعا وقبل هذا من الله عز شأنه.
الوثيقة الرابعة
وإذا بقي لك أن تسمع نصحا، فإني أنصحك بأن ﻻ تزيد في ﺳﻤﻌﺘﻚ بأن تلطخ بالدماء وقطع الطريق، وأنت تعرف ما حكم الإسلام في هؤلاء، أنصحك أن ﺗﺘﺠﻨﺐ مثل هذا، وهذه نصيحة أخوية يعلمها الله.
هذا واطلب منك سرعة تسليم المعتدين إلى الدولة فورا، وإلغاء ورفع ما تسمى بنقطة خمر.
الوثيقة الخامسة
وإلا فنحن نعرف كيف نتعامل مع من يقطعون الطريق، ويسفكون الدم الحرام في الشهر الحرام، وفي الأيام التي أعلن فيها سيد البشر -عليه الصلاة والسلام- بأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخره.
ومنتظر ردك ونحن قد برأنا الذمة، والله وحده القادر على الإنتصار لـ الحق ونكس المتكبرين، والسلام عليكم.
1976/11/14
مقدم
إبِراّهِيِّمَ مَحمَدِ الَحمَدِيّ
* المسبلة: أي الطريق السبيل “معجم لسان العرب“ لابن منظور
*- عبدالله مساعد الجودر
الوثيقة الأولى
الوثيقة الثانية
الوثيقة الثالثة
الوثيقة الرابعة
الوثيقة الخامسة
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والله لقد تعبنا ونحنو نقولكم إن حزب الإصلاح ومن معهم هم من دمروا كل اليمن وكل الوطن العربي الحوثيين كانوا إ سره ولم يكونوا حزب ولم نسمع عنهم من قبل لاكن حزب الإصلاح بقيادة عيال الحمر ألقتله السفلة ومعهم كبير الكهنة الزنديق الزن داني وعلي محسن هم سبب الحرب في اليمن وسوف اشرح لكم القصة وهيا كا التالي لقد سافر من اليمن الرئيس السابق علي عبد الله صالح للحج ومعه الزن داني و أعندما أنتها موسم الحج أصر الزن داني والح على علي عبد الله صالح أن يعودوا اليمن عن طريق صعده وصادف يوم جمعه فصلوا صلا ت صلات الجمعة وبعد الصلاة قام الحوثيين ورفعوا شعاراتهم وقد كانوا إ سره وليس حزب او قبيلة كان من الممكن التخلص منهم بوأ صدت الشرطة المحلية لا كن حزب الصلاح الخ ونجي التكفيري آو غرو صدر رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ان يعلن الحرب على الحوثيين الحوثيين لم يكونوا يملكون أسلحة ثقيلة فا اعلنوأ الحر ب على الحوثيين من اجل ان يسلحوهم با السلاح الثقيل الخوان المسلمين بقيادة علي محسن وعيال الحمر فحاربهم علي محسن الحمر ستت حروب وفي كل حرب كان ينسحب ويترك كل المعدات العسكرية للحوثيين لحتى ملكوهم الدبابات وكل جهوز ية الحرب لقد مكنو الحوثيين كل ما يريدونه وكان القصد من تسليح الحوثيين هوا ان يحاربوا الحرس الجمهوري وهم يتفرجون ويستولون على الحكم ففشلواو جربوا طريقه وسخه وهيا تفجير ونسف مسجد دار الرئاسة والمسلمين ساجدين لله الواحد الفرد الصمد لأكن الله أخزاهم وعرف الشعب اليمني والعربي ان الخوان المفسدون اللذين يبيعون الجنة وبنات الحور على المغرر بهم نسفوا ميدان السبعين اثنا العرض العسكري وقتلوا الجنود البريء ونسفو مستشفى العرضي تحت إشراف عبد ربه منصور هادي وقد كان يشاهد الجريمة مباشرتا وشخصيا لكي يبرهنوا له المجرمين انهم قادرين ان يحموه نعود للحوثيين حزب السحرة اللذين يمثلون إيران وليس دين الله وسنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخوان المسلمين المجرمين الحوثيين واجهو كل من يقف في طريقهم فهربوا الخونة أحزاب الشيطان كلهم هربو و تركو اليمن تحت رحمة الحوثيين بل وسأعدو على تدمير اليمن وتمزيقه بل باعو كل السلاح للحوثيين بقيادة علي محسن من باع أرضه باع عرضه وشرفه فهم ليس لهم شرف ولا وطنية وعندما فشلوا وهذه كانت غايتهم وهوا تدمير الجيش اليمني والوطن اليمني هذه كانت غايتهم الحوثيين ليس في اليمن من يريد ديانة التشيع والشعوذة لقد أعطوا حزب الإصلاح الضوء الحضر للحوثيين لتدمير كل اليمن لماذا هربو عيال الحمر وحزب الإصلاح وكل الخونة ألقتله والأحزاب الأخر ب معهم هربو من اليمن لماذا لم يواجهون الحوثيين اشعلو الفتن ولم يواجهوهم لأنهم من سلحوا الحوثيين وهم ور أ كل الجرائم والتفجيرات ضد الأبرياء في كل اليمن جنوبا وشمالا هم سبب التفجيرات هم يختطفون الشباب المغرر فيهم ويغسلوا عقولهم ولا يسمحوا لهم با العودة لأهلهم ويغذونهم ويبيعون لهم الجنة وبنات الحور وريح ة المسك تفوح من جثث المغرر بهم أناشد الشعب اليمني واسألهم با الله هل شمي توم ريحه المسك من المجرمين اللذين يفجرون أنفسهم لعنت الله عليكم شوهتم دين الله ألسلامي ياعباد الله عمركم شميتم ر يحت المسك من المعفنين المجرمين لعنت الله عليكم وقبحكم الله ماذا نقول لأولادنا عن الدين ألسلامي وهم يشاهدون ويسمعون جرائم الأحزاب التكفيرية أينما حلو يحل يحل الدمار هم ليس من بني ادم اللهم لهم أرجلا يمشون بهاء إنهم كا البهائم بل أضل هم مستعدين يبيعون كل شي حتى شرفهم زنا إسلامي إصلاحي أخواني لعنت الله على كل الأحزاب التكفيرية والسياسية المضرطية القتلة هم يريدون ان يعودوا لليمن ليستثمروا في إعادة أعمار اليمن لعنت الله على أي ارض تقبلكم ماذا استفاد اليمن من تلكأ الأحزاب وكثرتها أكثر من ألف حزب تكفيري وسياسي كل حزب يريد تصفية الحزب الأخرى والخاسر هوا الشعب اليمني ما عليهم سوا شعار بالروح بالدم نفديك يا يمن العالم العربي يدمر تدمير بواسطة الأحزاب التكفيرية والسياسية الوطن العربي ألان محاصر بحاملات الطائرات والبوارج الحربية من جميع أنحا العالم كل دولة تريد نصيبها ولهم أحزاب يمثلونهم لقد فقد ا لعالم العربي حكما عرب وعلى رئسهم المغفور لة الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله علية البركة في أولا ده وأحفاده وحكام الإمارات العربية المتحدة بلد الأمن والتسامح رحمة الله على الشيخ زايد أللذي بنا دولة قوية وامن وحزم واحترام للقانون اللهم يا رب ارحم حكيم العرب باني سد مأرب وعشرات المشاريع ونترحم على حكام الكويت اللذين بنو المستشفيات والمدارس لقد بنو واشرفوا على كل ألبنا ولم يسلمون المشاريع للخونة و المشيخات القتلة السفلة ملا حضه أناشد الشعب اليمني والعربي ان لا يصدقوا الأحزاب التكفيرية وان يعلموا أولادهم بأن لا يصدقون الأحزاب التكفيرية اللذين يبيعون لهم الجنة والنار استغفر الله العظيم نحنو عبيد الله الواحد الفرد الصمد ونبينا محمد صلى الله علية وسلم وسنتنا سنت نبينا محمد صلى الله علية وسلم لا تقبلون أي سنة غير سنت نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليكم بكتاب الله القرءان الحكيم الله جل جلاله أرسل رسله عليهم السلام من اجل سعادة البشرية في الدنيا والآخرة الحلال بين والحرام بين