المشهد اليمني الأول| مأرب

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يدمرون دبابة تابعة لمنافقي العدوان بصاروخ كورنيت موجه في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

التعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد