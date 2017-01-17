الرئيسية الأخبار المحلية لحظات سحق دبابة تابعة لأزلام العدوان المنافقين بصاروخ كورنيت في صرواح مأرب... الأخبار المحليةفيديوهات لحظات سحق دبابة تابعة لأزلام العدوان المنافقين بصاروخ كورنيت في صرواح مأرب HD بواسطة اليمن - 17/01/2017 446 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| مأرب وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يدمرون دبابة تابعة لمنافقي العدوان بصاروخ كورنيت موجه في جبهة صرواح بمحافظة مأرب. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب إنجاز أمني جديد: الأجهزة الأمنية تداهم مستشفى ميداني لمنفذي الاغتيالات في الحديدة (شاهد الاعترافات) شاهد تدمير آليات أزلام العدوان المنافقين في جبهة كهبوب شرق ذوباب الأبطال يكسرون زحوفات للمنافقين في جبهة كرش لحج والسيطرة على 4 مواقع هامة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد