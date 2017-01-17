اكتشاف جديد قد يبقي “البشرة شابة” مدى الحياة… اقرأ لتعرف ..

ووصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه سيكون “إكسير الحياة”، إذ سيبقي البشرة بعيدا عن تأثيرات التقدم في العمر، كما أن له دور في شفاء الجروح وإخفاء الندبات أيضا.

وكشفت الدراسات أن عُقد بصيلات الشعر تُعتبر مفتاح الحفاظ على شباب البشرة، حيث تٌفرز جزيئا حيويا ضروريا للنمو يسمى “Bone Morphogenetic Protein”. ويعمل على إرشاد الخلايا المكونة للندب الموجودة في الجروح الملتئمة، myofibroblasts (الأورمة الليفية العضلية الموجودة بين الخلايا الليفية والعضلية الملساء)، من أجل تحويل نفسها إلى خلايا شحمية.

وأجريت اختبارات عملية على أنسجة الفئران والإنسان المكونة للندبة أظهرت نتائج جيدة.

المصدر: قناة 218