المشهد اليمني الأول _ متابعات

عقد بصنعاء اليوم إجتماع موسع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي شرف القليصي وضم عدد من أعضاء الجمعية السكنية لهيئة التدريس بجامعة صنعاء.

ناقش الإجتماع آلية إستكمال مشروع مدينة جامعة صنعاء السكني التابع لوزارة الأوقاف بعد تعثره وتوقفه جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي الإجتماع أوضح الوزير القليصي أنه تم إقرار تشكيل لجنة من الجهات المعنية في إجتماع سابق ضم قيادة وزارتي الأوقاف والإرشاد والتعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة جامعة صنعاء، لتقديم الرؤى والحلول العملية لآلية إستكمال بناء المشروع.. مؤكدا ضرورة إستكمال مشروع الأوقاف السكني بجامعة صنعاء.

وبين وزير الأوقاف أن هناك عدد من المشاريع لدى قطاع الإستثمار بالوزارة منها ما هو قيد الدراسة وأخرى وقعت عقودها منها مشروع فندق خمسة نجوم ومول تجاري بمواصفات عالمية وأبراج سكنية، ستنفذه شركة مول العالمية بالشراكة مع بيت هائل سعيد بتكلفة 370 مليون دولار بمساحة أربعة آلاف لبنة.

وقال” هناك مشروع آخر تحت الدراسة بدعم البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة 125مليون دولار يحتوي على 1200وحدة سكنية” .. داعيا المعنيين إلى سرعة إتمام الدراسات الخاصة بهذه المشاريع والبت فيها لتنفيذها بما يكفل الإستفادة منها ورفد خزانة الدولة.

فيما أشار عضو الجمعية السكنية لهيئة التدريس بجامعه صنعاء الدكتور نجيب المغربي إلى أهمية المشروع والمقترحات المقدمة لإنجازه ومنها البحث عن ممولين لشراء المشروع من وزارة الأوقاف لصالح جامعة صنعاء وبسعر الزمان والمكان مع دفع إيجار أرض المشروع الوقفية لوزارة الأوقاف وفقا لقانون الوقف الشرعي وذلك بناء على المقترح المقدم من مدير مكتب الأوقاف بالأمانة.

حضر الإجتماع أمين عام المجلس الأعلى للأوقاف الشيخ مقبل الكدهي ووكيل قطاع الإستثمار بالوزارة نجيب العجي وعضوا الجمعية السكنية بجامعة صنعاء الدكتور غيلان حمود والدكتور محمد النقيب.

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