تفاصيل: ضربه قاسية ومؤلمة لقوى الغزو والعدوان ومنافقيهم

المشهد اليمني الأول _ متابعات

أكد مصدر عسكري مصرع 35 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وجرح 68 آخرين اليوم الثلاثاء في كسر زخف لهم باتجاه جبل يام بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن بين صرعى المرتزقة المدعو محمد السوادي المعين كقائد للواء 310.

وصد أبطال الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق اليوم زحفا لمرتزقة العدوان باتجاه جبل يام بمديرية نهم استمر من الصباح حتى بعد الظهر وتكبد المرتزقة خلاله خسائر فادحة.

وأفاد المصدر “المسيرة نت” أن الزحف باتجاه يام في نهم كان تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 50 غارة.

و مثلت هذه الخسائر ضربه قاسية ومؤلمة لقوى الغزو والعدوان ومنافقيهم.

و أكدت المعلومات أن هناك انهيارات كبيرة مع فرار جماعي للمنافقين بعد هذه الخسائر البشرية الكبيرة، كما ذكرت أنه تم مشاهدة عدد من سيارات الاسعاف تنتشل جثث المنافقين من شعاب ووديان المحاذية للمنطقة.

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