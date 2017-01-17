المشهد اليمني الأول _ متابعات

شن طيران العدوان السعودي الغاشم اليوم 14 غارة جوية استهدفت عدد من المناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي بصعدة أن طيران العدوان شن 7 غارات على مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية مخلفة دمارا بممتلكات المواطنين.

وأشار المصدر إلى ان طيران العدوان شن غارتين على منطقة مرانراح ضحيتها سبعة أشخاص وغارتين أخرى على منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان دون الحديث عن ضحايا حتى الآن.

ولفت المصدر إلى ان طيران العدوان شن أيضا غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف , وغارة على منطقة الصبة بمديرية الظاهر, في ظل تحليق مكثف على أغلب مديريات المحافظة

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