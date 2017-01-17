المشهد اليمني الأول



أدانت الهيئة التنفيذية لتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم في سوق بمنطقة مران مديرية حيدان محافظة صعدة وراح ضحيتها خمسة شهداء وجريحان من المواطنين.

واعتبر بيان صادر عن التكتل تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه هذه الجرائم التي تتجدد يوميا في بلادنا اليمن، بمثابة جرائم في حق الانسانية ووصمة عار في جبين كل العملاء والخونة .

وحمل البيان المجتمع الدولي برمته عواقب ذلك الصلف الانجلو سعودي امريكي ، والصمت الاممي .. داعيا الى التحرك الدولي العاجل لوقف العدوان الغاشم الذي قارب العامين .

وثمنت الهيئة التنفيذية لتكتل الاحزاب المناهضة للعدوان في بيانها انتصارات بطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات وصمود الشعب اليمني الحر في وجه العدوان السعودي الأمريكي.

وجددت دعوتها لكافة القوى الوطنية والسياسية بأستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال والوقوف جنبا الى جنب بواسل الجيش واللجان الشعبية .

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