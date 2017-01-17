عهد جديد من الأطراف الصناعية الذكية للمعاقين ومبتوري الأطراف

المشهد اليمني الأول _ متابعات

افتتح الدكتور ناصر العرجلي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي اليوم بصنعاء المركز الأول في اليمن لتركيب الأطراف الصناعية الذكية بايوموف.

وخلال حفل التدشين الذي حضره صالح احمد على وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدكتور محمد يحيى المداني رئيس الهيئة العامة للأدوية أكد الدكتور ناصر العرجلي وكيل وزارة الصحة أن افتتاح مركز بايوموف المركز الأول في اليمن لتركيب الأطراف الصناعية الذكية سيكون داعما لوزارة الصحة ورديف في العلاج الطبيعي إلى جانب مركز الأطراف بوزارة الصحة.

داعيا كافة رجال المال والأعمال والمنظمات الدولية لعمل عقود مع مركز بايوموف لتخفيف الضغط والعب على وزارة الصحة.

مشيرا إلى ان وزارة الصحة ستقدم الدعم لهذا المركز وتقدم كل ما هو متاح لديها.

من جانبه أشار الدكتور خالد المنتصر مدير عام مكتب الصحة بمحافظة صنعاء أن افتتاح وتدشين العمل رسميا في مركز بايوموف في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن ظروف الحرب والعدوان يعد إنجازا وتحدي كبير.

كما أشاد المهندس محمد عبدالله الديلمي المدير التنفيذي لصندوق المعاقين بالمركز وبكادره الطبي مشيرا إلى أنه زار العديد من المراكز الصحية خارج اليمن الآن أن مركز بايوموف هو المركز الأجمل والمتميز.

وفي ختام حفل التدشين قامت الدكتورة الهام على جميل مديرة المركز بتكريم وزارة الصحة ممثلة بالدكتور ناصر العرجلي والأستاذ صالح احمد على وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والعاملين في المركز.

الجدير بالذكر ان المركز يستوعب 500 حالة يوميا ويتكون من أربعة أقسام هي قسم العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية وتقويم العظام وإعادة التأهيل.

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