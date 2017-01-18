المشهد اليمني الأول| فيديوهات

استشهد طفلان اثنان وجرحت والدتهما، اليوم الاثنين، إثرغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية التعزية في محافظة تعز.

وأفادت الأنباء الواردة من تعز أن طيران العدوان استهدف حياً سكنياً في شارع الستين بمديرية التعزية، ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة والدتهما بجروح.