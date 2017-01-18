الرئيسية الأخبار المحلية تحالف الشر يقتل الطفولة استشهاد طفلين حصيلة جريمة يرتكبها العدوان بحق أسرة... الأخبار المحليةفيديوهات تحالف الشر يقتل الطفولة استشهاد طفلين حصيلة جريمة يرتكبها العدوان بحق أسرة في مديرية التعزية تعز بواسطة اليمن - 18/01/2017 229 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات استشهد طفلان اثنان وجرحت والدتهما، اليوم الاثنين، إثرغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية التعزية في محافظة تعز. وأفادت الأنباء الواردة من تعز أن طيران العدوان استهدف حياً سكنياً في شارع الستين بمديرية التعزية، ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة والدتهما بجروح. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب قبائل بني حشيش تحسم كلمتها بصنعاء وتُغضب السعودية بعرض عسكري قاهر وقفة قبلية مسلحة وعرض عسكري مرعب للعدوان لأبناء جبل عيال يزيد في عمران مشاهد تخشاها السعودية مناورة عسكرية وتخرج دفعة عشاق الشهادة ردعاً للعدوان والمنافقين لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد