الرئيسية الأخبار المحلية تواصل الوقفات الطلابية في صنعاء تنديداً بمذبحة السعودية بحق طلاب مدرسة الفلاح... الأخبار المحليةفيديوهات تواصل الوقفات الطلابية في صنعاء تنديداً بمذبحة السعودية بحق طلاب مدرسة الفلاح في نهم بواسطة اليمن - 18/01/2017 362 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| صنعاء تواصل الوقفات الطلابية في صنعاء تنديداً بمذبحة السعودية بحق طلاب مدرسة الفلاح في نهم. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد:لحظات تدمير طقم عسكري سعودي بالقرب من موقع نشمة في ربوعة عسير HD أبناء مديرية المنار بمحافظة ذمار يصفعون السعودية بهذا العرض العسكري القاهر أبناء مديرية الحُجّيلة شرق الحديدة يقلبون الطاولة على السعودية شاهد ماذا فعلوا !؟ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد