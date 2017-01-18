المشهد اليمني الأول| صنعاء

تواصل الوقفات الطلابية في صنعاء تنديداً بمذبحة السعودية بحق طلاب مدرسة الفلاح في نهم.

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