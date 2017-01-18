المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شهد أحد معسكرات التدريب القتالي الخاصة بجبهتي ميدي وحرض في المنطقة العسكرية الغربية تخرج دفعة عشاق الشهادة بعد أن تدربوا على كل مهارات وأساليب القتال في مواجهة الغزاة والمنافقين وبعد أيام من التعبئة الجهادية والتدريب والتأهيل القتالي النوعي.

وجسد خريجو الدورة في مناورة التخرج القتالي مهارات وأساليب عسكرية استلهمت من كل المعارك التي جرت في مواجهة زحوف وتحركات العدوان.

ومن الأساليب التي تعلمها المقاتلون، مباغتة العدو بعد رصد تحركاته واستهداف أماكن تمركزه وتتبعه باقتحام أوكاره ونسف كل تحصيناته تحت أسناد وتغطية نارية بالأسلحة الخفيفة المتوسطة للحيلولة دون إنقاذ ما تبقى من جنود الأعداء وبما يدرأ عن أبطال اليمن أية محاولات عدوانية بعمل كمائن ومحاولات الالتفاف.

مقاتلو دفعة عشاق الشهادة الذين تسلحوا بالتدريبات والمهارات القتالية العالية أكدوا للسيد القائد حفظه الله وكل الشعب تعطشهم لجبهات النزال متعهدين بالتنكيل بالغزاة ومنافقيهم ثأرا لدماء الشهداء.

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