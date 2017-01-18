المشهد اليمني الأول| عمران

نظم أبناء مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران لقاء قبلي كبير تخلله عرض عسكري لعدد من مقاتليها الأشداء الذين تم تجهيزهم لرفد الجبهات لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والتي تأتي ضمن حملة أشداء على الكفار واستمرار النفير العام .

المشاركون من أبناء عيال يزيد أكدوا وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العز والشرف والبطولة ودعمهم بالمال والرجال والسلاح .

معبرين عن اعتزازهم وافتخارهم بما قدموه ويقدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وكرامة واستقلاله.

مجددين العهد لله والوطن والسيد القائد بمواصلة الصمود والتحدي والمواجهة ضد قوى الشر والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وربيبتهم البقرة الحلوب السعودية حتى النصر والعزة والكرامة .

وإعلان أبناء قبائل مديرية الجبل برفد الجبهات بعدد من مقاتليها الأشداء لبدء تدشين مرحلة التنكيل بالغزاة والمحتلين والمنافقين في كل الجبهات والميادين

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات