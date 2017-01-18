المشهد اليمني الأول| صنعاء

نظمت قبائل بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم لقاء قبلي حاشد وعرض عسكري بكافة انواع الاسلحة المتوسطة والخفيفة والإعلان عن توديع كتيبة جديدة من المقاتلين للانضمام إلى أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة والشرف للدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره .

وأكد مشائخ وأعيان ووجهاء بني حشيش في اللقاء أن هذه الكتيبة لن تكون الأولى وليست الاخيرة وسيتبعها المزيد من الكتائب العسكرية المزودة بالسلاح والعتاد من أبناء المديرية في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض ودحر الغزاة والمعتدين وتحقيق الانتصار.

وشددوا على أهمية إرسال المزيد من المقاتلين لرفد الجبهات لدعم ومساندة إخوانهم من أبطال الجيش واللجان الشعبية لخوض معركة تحرير الوطن..مجددين التأكيد على دعمهم للمرابطين في جبهات الصمود حتى يكتب الله النصر. مؤكدين ان الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء اليمن من نساء وأطفال وابرياء لن تمر بسلام. وأثناء توديع المقاتلين ثمن رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي التضحيات التي يقدمها مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء بني حشيش في سبيل الدفاع عن الوطن وإرسال المجاهدين والقوافل الغذائية والسلاح إلى كافة الجبهات.

مشيدا بسخاء وكرم وتضحيات قبائل بني حشيش والقبائل اليمنية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي . وأشار الى الدور البطولي الذي يقدمه ابناء بني حشيش في الصفوف الاولى لكافة الجبهات بصورة ملفتة..

داعيا قبائل اليمن للتحرك لخوض معركة العزة والكرامة والشرف. فيما أشاد محافظ صنعاء بمواقف قبيلة بني حشيش خاصة وقبائل محافظة صنعاء على وجه العموم ووقوفها منذ الوهلة الأولى إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في معركة الدفاع عن الوطن . ودعا قطينة كافة قبائل محافظة صنعاء لرفد الجبهات بالمزيد من الرجال والقوافل الغذائية والمال والسلاح لكافة جبهات الصمود .. مشيرا الى ان مواقف قبائل بني حشيش في مواجهة العدوان سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

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