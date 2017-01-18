المشهد اليمني الأول| ذمار

ضمن اطار الحملة الإستراتيجية الكبرى “أشداء على الكفار” أقام أبناء مخلاف بني سلامة في مديرية المنار بمحافظة ذمار صباح اليوم الإثنين مهرجان وعرض عسكري مهيب .

بداء المهرجان بآيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني وعدد من الكلمات التي تشيد بأهمية رفد الجبهات بالمال والرجال للذود والدفاع عن الوطن والحرية والكرامة حتى يتحقق النصر الموعود من الله للمؤمنين الذين بذلو النفس والولد والمال رخيصة في سبيله والدفاع واعلاء كلمة الحق التي لطالما اراد الظالمون اسكاتها.

كما اشادت الكلمات الملقاة في المناسبة على الدور الكبير المقدم من الجيش واللجان الشعبية والقبائل والانجازات الكبيرة المشاهدة بعين الواقع في كل الجبهات والميادين المختلفة والدور الذي يبذله المشاركين في الحملة لتأهيل المقاتلين ورفد الجبهات بالرجال والمال والسلاح.

وقدم الجنود البواسل عرض عسكري تنوع فية عروض مختلفة بكل قوة واصروا على الالتحاق بالجبهات المختلفة وايصال رسالة للعدوان الأمريكي السعودي بأن الشباب اليمني كله لن يتوانى عن الدفاع عن كرامة هذا الوطن واستقلالة مهما طال العدوان .

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