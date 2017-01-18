المشهد اليمني الأول| صنعاء
نُظمت بالعاصمة صنعاء أمس الثلاثاء، وقفة نسائية مهيبة للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن واستنكاراً للتواطؤ الدولي والصمت تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني.
وعبرت النساء المشاركات في الوقفة التي جاءت ضمن حملة أشداء على الكفار عن الاستنكار الشديد للصمت الدولي إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي تطال أطفال ونساء اليمن .. مطالبات بإيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر الذي تسبب بكوارث إنسانية بحق أكثر من 25 مليون يمني.
وأشادت المشاركات في الوقفة بما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات نوعية في مختلف مواقع العزة والشرف والبطولة. وأكدن أهمية الصمود في مواجهة العدوان ومواصلة دعم الجيش اللجان المدافعين عن الوطن واستعدادهن تقديم الغالي والنفيس وإخراج القوافل الغذائية الى كافة الجبهات.
وعبرت نساء اليمن عن استيائهن من موقف المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وصمتها المريب عن إدانة الجرائم البشعة ضد الأبرياء الذين تطالهم آلة القتل التدميرية من قبل العدوان السعودي الأمريكي. ونددت البيان الصادر عن الوقفة بالجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف دول العدوان في مختلف المحافظات وبطريقة هستيرية تتنافى مع كل القيم والأعراف الإنسانية والعربية والإسلامية والقوانين والمواثيق الدولية.
واعتبر البيان مجازر العدوان التي يرتكبها في اليمن واستخدامه للقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة دوليا وآخرها جريمة استهداف الأطفال بمدرسة الفلاح بنهم ، جرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب اليمني تتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
كما دعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصف والمزيد من التلاحم والصبر والصمود للتصدي للعدوان الوحشي .
وحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة تبعات التخاذل والتنصل الفاضح عن مساندة القضية اليمنية بذلك الصمت المخزي والمتواطئ مع من يقتل نساء وأطفال اليمن على مدى عامين .. مؤكداً أن ذلك الصمت الأممي والتواطؤ سيظل وصمة عار تلاحق العالم الذي يدع الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم
اليمن ترحب بكل مواطن يمني يعود لبلادة اليمن واحمد علي عبد الله صالح مواطن يمني لم نسمع عنه أي فساد الفاسدون هم من دمر و اليمن والجيش اليمني سند العرب والمسلمين الحرس الجمهوري لم يكون ميس س حزب الإصلاح وعيال الحمر وعلي محسن وكبير الكهنة الزن داني وآلاف الخونة الخوان المتسلمين الخ ونجية ومعهم الصهيوني برنار هنري ليفي الصهيوني وجنسيته فرنسية وهذا الشخص هوا من من اشعلو نار الربيع العربي وكانت الأحزاب التكفيرية تعمل بجانبه في كل الوطن العربي كان شخصيا يشارك في كل المظاهرات جنب مع جنب مع من يدعن با الخوان المسلمين لقد قاد مظاهرات في تونس وليبيا ومصر في رابعة وفي اليمن وقد كان مع الزن داني وعلي محسن شخصيا والحوثيين كان الهدف الأول تدمير الجيش اليمني وكل الجيوش العربية وهذا ما حصل كل الأحزاب السياسية والتكفيرية مشتركين مع الصهيونية العالمية وزعماء الأحزاب هم من ينفذ أوامر الصهيونية العالمية وإيران متعاونة مع الصهيونية العالمية كل العالم لا يريد أي جيش عربي قوي فقأ موان بتدمير كل الجيوش العربية والبلدان العربية أين البوابة الشرقية للوطن العربي العراق الحبيب وأين قلب العروبة مصر وليبيا عمر المختار ولقذافي أين بلاد الشام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من الشام المغنم ومن اليمن المدد صلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله أي بلد فيها أحزاب تكفيرية وسياسية بهذا الحجم ألاف الأحزاب في الوطن العربي وكلهم خونة وعملا ومفسدون في الأرض ماذا استفاد الشعب العراقي من البترول والليبي والسوري و ليمني وكل ما بنيا في القرن العشرين تدمر تدميرا ومن المستفيد من كل هذا الدمار في اليمن نحنو نعرفهم منهم المستفيدون الأحزاب التكفيرية بقيادة عيال الحمر وعلي محسن وآلاف الخونة والحوثيين حشروا نفسهم نحنو مسلمين وسنتنا سنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما قضية التشيع ومقتل الحسن والحسين عليهم رضوان الله هذه القضية من ألف وأربع مئات سنة تتخذوهم مطيه لكي تحكمون نبينا محمد عليه السلام فقط صلوات الله عليه وعلى ال بيته رضوان الله عليهم وأهل البيت قريش هم من سفهوا رسول الله ونفوه وكذبوه وتأمروا على قتله ونفه وحاصروه ونحنو اليمنيين العرب وليس السادة نحنو من أيدناه ونصرناه ونحنو من فتحو بلاد الدنيا نحن اليمانيون العرب ألان كم أحزاب في ا لوطن العربي ألاف التكفيريين والسياسيين ليس لهم أي عمل سواء التدمير والتكفير وبيدهم الجنة والنار استغفر الله العظيم لو حسبنا عدد الجيوش العربية لوجدناها تفوق أمريكا وعدة دول لأكن المشكلة الأحزاب التكفيرية والسياسية نحنو لم نعد نؤمن با الله ولا نخافه نحنو نخاف من أي زعيم أمريكي ونعقد عليه الآمال او الروسي اواي زعيم إسرائيلي اين أصبحت اليمن والشعب اليمني ألان كل شي في اليمن مدمر ومنت ضرين ترب لم نعد إلا الله مالك الملك الفرد الصمد الله جل جلاله اليمنيين لم ينعموا با الخير في بلادهم لقد استحوذت الأسر الحاكمة على كل ممتلكات الشعب اليمني العربي اكثر من ثمانون سنة وبيت الحمر وبيت حميد الدين ينهبون وينهشون الشعب اليمني ينهشون لحمه وعظامه متى سيرتاح الشعب اليمني في وطنه أكثر من عشره ملايين يمني مهاجرين في شرق أسيا والعالم لئن اليمن ليست لليمنيين اليمن حديقة خلفية للخونة والمرتزقة ألقتله الفاسدين الديوثين نفرض وعبد ربه منصور أللذي يدعي الشرعية انهو انتصر معناه رجوع كل الخونة المرتزقة أ القتلة يعودون من جديد لتدمير الشعب اليمني المتبقي ويستولون على المقاولات والشركات هم الرابحين الوحيدين الخاسر هوا الشعب اليمني لعنت الله على ارض تقبلكم وشعب يحترمكم القوادين اشرف من أبتكم يا أولاد الخنازير لن يرتاح الشعب اليمني العربي المسلم صاحب الفتوحات وابنا سيدنا سام بن نوح عليه السلام وانتم موجودين على هذه الأرض نحنو نتمنى ان يعود كل مواطن يمني شريف معزز مكرم إلا وطنه اليمن العربية رحم الله كل شهدا اليمن ومن سقطوا على تراب اليمن اليمنيين جربوا كل الأحزاب ولاستعمار نفس الخونة اللذين كانوا مع الأحزاب ولاستعمار هم نفسهم المستفيدين الله خلق بيت الحمر استغفر الله العظيم من جنس ثاني والأحزاب وزعمائهم متى سيرتاح الشعب اليمني من أذيتكم أنشا الله اليمنيين واليمن يكونون كا البحر يقذفوا با الجيف خراج بحورهم اليمن لليمنيين الشرفاء والمواطنين لنبلا رحم الله الشهيد المغدور إبراهيم محمد ألحمدي والشهيد المتواضع سالم ربيه علي رحم الله ولا لعن الله بماذا سنذكر عبد الله بن حسين الحمر رحم الله ولا لعن الله ابو يريم لعن الله من يخون وطنه ودينه وعروبته 16/01/2017 at 11:26 م
السبت 31 ديسمبر 2016 01:07 مساءً
5 وثائق تتهم مؤسس حزب الاصلاح الشيخ الأحمر بسفك دماء اليمنيين وقطع الطريق
حصل موقع شبوه برس – على عدة رسائل بخط الرئيس اليمني الراحل المقدم “أبراهيم محمد الحمدي”موجهة إلى شيخ قبيلة حاشد عبدالله بن حسين الأحمر،وينشرها مؤسس حزب الاصلاح اليمني بطلب من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح “شبوه برس – بالتزامن مع ذكرى وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.
وتظهر الرسالة توبيخ الرئيس الحمدي للشيخ عبداللة الأحمر على خلفية أعمال حرابه ومحاولات أغتيال وتقطع على قيادات عسكرية.
وتكشف الرسالة جانبا مهما من العقبات التي اعترضت مشروع بناء الدولة المدنية دولة النظام والقانون التي أراد الحمد قيامها في بلد اليمن الشقيق .
بِّسمَ اّلَلَهِ الَرحٌمَنِ الَرحٌيِّمَ
اّلَجِمَهِوِريِّةّ اّلَعٌربِيِّةّ الَيِّمَنِيِّةّ
مَجِلَّس الَقِيِّاّدِةّ
مَكتّبِ اّلَرئيِّس
الوثيقة الأولى
الأخ الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر حياكم الله
بعد التحية
أكتب هذه الرسالة وقلبي يقطر دما، ﻓﻜﻨﺖ قررت ألا أكتب شيئا، ﻭﻟﻜﻦ مسؤوليتي أمام الله وأمام الواجب حتم ﻋﻠﻲ أن أكتب إليك هذه الرسالة.
للمرة الثالثة والرابعة والخامسة وحوادث القتل ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ فيما يسمى بنقطة خمر -عمداّ وعدوانا- في الطريق المَسبلة (*) العامة للمواطنين، سواء كانوا موظفين مع الدولة أو كانوا موظفين عاديين.
الوثيقة الثانية
وتمر هذه الحوادث وكأنكم تتمتعون بأسعد اللحظات وأغلى الأماني، وآخر هذه الحوادث هو حادث الإعتداء الأثيم ﻉﻠﻰ قائد اللواء الثالث من الوحدات ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ الذي كان في طريقه من صعدة إلى ﺻﻨﻌﺎء، وفي نقطة خمر بالذات تم إطلاق الرصاص عليه ﻭعلى من معه، وهم في سيارة صغيرة مارين في الطريق المسبلة العامة ليلة الأربعاء، وهم الآن في المستشفى بين الحياة والموت.
الوثيقة الثالثة
لا أدري ما هي المكاسب التي تكسبها يا شيخ عبدالله من وراء الإعتداء على الناس ﻭﺳﻔﻚ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ، وهل هذه ﺍﻟﻤﺑﺎﺪﺉ الإسلامية التي تتباكى عليها، وهل هذه العدالة والشورى التي جاءت بها شريعة السماء، وتأكد أن كل صغيرة وكبيرة منسوبة إليك من الناس جميعا وقبل هذا من الله عز شأنه.
الوثيقة الرابعة
وإذا بقي لك أن تسمع نصحا، فإني أنصحك بأن ﻻ تزيد في ﺳﻤﻌﺘﻚ بأن تلطخ بالدماء وقطع الطريق، وأنت تعرف ما حكم الإسلام في هؤلاء، أنصحك أن ﺗﺘﺠﻨﺐ مثل هذا، وهذه نصيحة أخوية يعلمها الله.
هذا واطلب منك سرعة تسليم المعتدين إلى الدولة فورا، وإلغاء ورفع ما تسمى بنقطة خمر.
الوثيقة الخامسة
وإلا فنحن نعرف كيف نتعامل مع من يقطعون الطريق، ويسفكون الدم الحرام في الشهر الحرام، وفي الأيام التي أعلن فيها سيد البشر -عليه الصلاة والسلام- بأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخره.
ومنتظر ردك ونحن قد برأنا الذمة، والله وحده القادر على الإنتصار لـ الحق ونكس المتكبرين، والسلام عليكم.
1976/11/14
مقدم
إبِراّهِيِّمَ مَحمَدِ الَحمَدِيّ
* المسبلة: أي الطريق السبيل “معجم لسان العرب“ لابن منظور
*- عبدالله مساعد الجودر
الوثيقة الأولى
الوثيقة الثانية
الوثيقة الثالثة
الوثيقة الرابعة
الوثيقة الخامسة
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متواضع سالم ربه علي