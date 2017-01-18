الرئيسية الأخبار المحلية شاهد:لحظات تدمير طقم عسكري سعودي بالقرب من موقع نشمة في ربوعة عسير... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد:لحظات تدمير طقم عسكري سعودي بالقرب من موقع نشمة في ربوعة عسير HD بواسطة شهيد المسيرة - 18/01/2017 519 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر شاهد:لحظات تدمير طقم عسكري سعودي بالقرب من موقع نشمة في ربوعة عسير HD شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب أبناء مديرية المنار بمحافظة ذمار يصفعون السعودية بهذا العرض العسكري القاهر أبناء مديرية الحُجّيلة شرق الحديدة يقلبون الطاولة على السعودية شاهد ماذا فعلوا !؟ قبائل بني حشيش تحسم كلمتها بصنعاء وتُغضب السعودية بعرض عسكري قاهر لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد