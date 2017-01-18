الرئيسية الأخبار المحلية شاهد عمليات نوعية لأبطال اليمن ومباغته وتنكيل بالجيش السعودي في نجران المحتلة الأخبار المحليةغير محدد شاهد عمليات نوعية لأبطال اليمن ومباغته وتنكيل بالجيش السعودي في نجران المحتلة بواسطة شهيد المسيرة - 18/01/2017 1101 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر شاهد عمليات نوعية لأبطال اليمن ومباغته وتنكيل بالجيش السعودي في نجران المحتلة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مقتل احد اكبر قيادات مرتزقة السعودية بجهبة ذباب.. من هو؟ مصرع عقيدين عسكريين من القيادات البارزة للمرتزقة في جبهة ذباب. تفاصيل القبض على أخطر مزور أختام رسمية لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد