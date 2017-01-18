الرئيسية الأخبار المحلية كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي في البيضاء الأخبار المحلية كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي في البيضاء بواسطة شهيد المسيرة - 18/01/2017 259 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول _ متابعات تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء. وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عشرات المرتزقة خلال محاولة زحف لهم باتجاه مديرية ذي ناعم بالمحافظة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب 6 شهداء وجرحى في قصف للمرتزقة على قرى سكنية بتعز هوليود اليمن: الأعلام الحربي ينشر مقاطع فيديو دك مواقع وتحصينات العدو السعودي شرقي الربوعة في عسير بقذائف بي 10 HD شاهد:لحظات تدمير طقم عسكري سعودي بالقرب من موقع نشمة في ربوعة عسير HD لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد