المشهد اليمني الأول _ متابعات

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء.
وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عشرات المرتزقة خلال محاولة زحف لهم باتجاه مديرية ذي ناعم بالمحافظة.

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