المشهد اليمني الأول متابعات

استشهد مواطن واصيب ستة آخرين بنيهم إمرأتان في قصف عشوائي بالدبابات والمدفعية شنها مرتزقة العدوان السعودي على مناطق آهلة وقرى في محافظة تعز.

وقال مصدر محلي إن مسلحي مرتزقة العدوان السعودي قصفوا اليوم بقذائف الدبابات قرية العرسوم في مديرية التعزية ما أدى إلى استشهاد مواطن واحد على الأقل واصابة أربعة بينهم إمرأة.

كما شن مرتزقة العدوان السعودي قصفا عشوائيا بالمدفعية استهدف القرى السكنية الواقعة في الاطراف الشمالية لمدينة تعز وسوق الرمادة في عصيفرة.. ما اسفر عن اصابة أمرأة وتأثر العديد من المنازل والمباني.

فيما عاود طيران العدوان السعودي غاراته على مناطق متفرقة بمحافظة تعز اسفرت عن تدمير منازل ومرافق وطرق.

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