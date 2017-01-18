الجيش واللجان يصعدون من عملياتهم القتالية في تعز وتأمين حصن حراز بمديرية مقبنة.

المشهد اليمني الأول | تعز

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم اﻷربعاء 18 يناير 2017م، عملية نوعية في مديرية مقبنة وتمكن من تأمين حصن حراز وتلال مرضحة بمحافظة تعز .

وقال مصدر صحفي ، ان الجيش واللجان تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية بمديرية مقبنة وتأمين حصن حراز وتلال مرضحة , مشيرا الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.

فيما تصدى أفراد الجيش واللجان لمحاولات تقدم للمرتزقة باتجاه التبة السوداء والاربعين في منطقة عصيفرة ، وبالمقابل نفذ الجيش واللجان كمين محكم لمرتزقة النظام السعودي في المنطقة ذاتها ، ما اسفر عن مصرع وجرح العشرات من المرتزقة.

وقد افشل الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقة الفرواش بمديرية صبر الموادم ، ما ادت الى تكبد المرتزقة خسائر بشرية ومادية جسيمة.

المصدر : لوكالة ثورة اليمن

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