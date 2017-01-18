المشهد اليمني الأول | ماوراء الحدود

تمكنت وحدات القنص التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم اﻷربعاء 18 يناير 2017م، من قنص جنديين سعوديين في قطاع جيزان.

واكد مصدر صحفي ، مقتل جنديين سعوديين برصاص قناصة الجيش واللجان ، احدهم تم قنصه في البيت الأبيض بموقع المعنق ، والجندي اﻵخر في موقع القرن بمنطقة الخوبة.

وأستهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي نجران وجيزان.

فقد قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء في قطاع نجران ، بصلية من صواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة في صفوف وعتاد العدو.

فيما دكت المدفعية اليمنية موقع الرميح العسكري بقطاع جيزان بعدد من القذائف ، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش السعودي.

يذكر أن وحدة المدفعية في الجيش واللجان نفذت أمس الثلاثاء قصفاً مدفعياً مكثفاً على رقابة موقع الحمر وموقع السديس ومواقع مجاورة في نجران.

المصدر : وكالة ثورة اليمن

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