8 حقائق مدهشة عن الذهب ستذهلكم!

المشهد اليمني الأول | منوعات
من منا لا يُحب اقتناء وارتداء الذهب؟ فبالإضافة إلى أنه يزيد المظهر أناقة، يُعتبر الذهب استثمارًا مفيدًا، إلا أنّه ثمة العديد من الحقائق المذهلة التي لا تعرفونها عن الذهب.
إليكم بعض هذه الحقائق منها:
1- أتى الذهب أصلًا من الفضاء بعدما قُصف نيزك منذ 200 مليون عام، باعثًا ذهب ومعادن ثمينة أخرى إلى الأرض.
2- يصل وزن أكبر قطعة ذهب في العالم إلى 250 كيلوغرامًا.
3- يعتقد العلماء أنّ 80 % من الذهب على وجه الكرة الأرضيّة ما زال تحت الأرض.
4- تجد في فندق فخم في أبو ظبي آلة بيع مطلية بذهب يزن 24 قيراطًا.
5- لا يُعتبر الذهب سامًا وبالتالي يمكن استخدامه في الأطعمة والمشروبات.
6- يحتوي دمنا على 0.2 ملليغرام من الذهب.
7- الميدالية الذهبية الاولمبيّة تحتوي على 1.34 % من الذهب فقط.
8- كان جنوب أفريقيا البلد الأول المنتج للذهب حول العالم غير أنّ الصين استولت على هذا الانتاج في عام 2008.