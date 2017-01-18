8 حقائق مدهشة عن الذهب ستذهلكم!

إليكم بعض هذه الحقائق منها:

1- أتى الذهب أصلًا من الفضاء بعدما قُصف نيزك منذ 200 مليون عام، باعثًا ذهب ومعادن ثمينة أخرى إلى الأرض.

2- يصل وزن أكبر قطعة ذهب في العالم إلى 250 كيلوغرامًا.

3- يعتقد العلماء أنّ 80 % من الذهب على وجه الكرة الأرضيّة ما زال تحت الأرض.

4- تجد في فندق فخم في أبو ظبي آلة بيع مطلية بذهب يزن 24 قيراطًا.

5- لا يُعتبر الذهب سامًا وبالتالي يمكن استخدامه في الأطعمة والمشروبات.

6- يحتوي دمنا على 0.2 ملليغرام من الذهب.

7- الميدالية الذهبية الاولمبيّة تحتوي على 1.34 % من الذهب فقط.

8- كان جنوب أفريقيا البلد الأول المنتج للذهب حول العالم غير أنّ الصين استولت على هذا الانتاج في عام 2008.