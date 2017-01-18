مصرع عقيدين عسكريين من القيادات البارزة للمرتزقة في جبهة ذباب.

المشهد اليمني الأول | تعز

اكد مصدر عسكري ، اليوم اﻷربعاء 18 يناير 2017م، مصرع قياديين بارزين من قيادات المرتزقة في جبهة ذباب غرب محافظة تعز.

وقد لقي المدعو العقيد الركن سيف مهدي سعيد الجحافي المعين من الفار هادي قائدا للكتيبة الأولى في لواء المرتزقة بجبهة ذباب التي يقودها وزير الدفاع السابق المرتزق اللواء هيثم قاسم طاهر ، فضلا عن مصرع العقيد الركن محمد ثابت العاطفي اليهري الذي يقود الكتيبة الخاصة

للواء هيثم قاسم الموالي للعدوان.

وقال المصدر ان القياديين لقيا مصرعهما مع عدد من مرافقيهم في عملية نوعية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة ذباب الساحلية بالقرب من باب المندب.

المصدر | وكالة ثورة اليمن

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات