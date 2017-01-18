لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب أخرين اليوم وتدمير أربع آليات عسكرية لهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آليتين تابعة لهم في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية في ذباب.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا كمين محكم بمنطقة عصيفرة، أسفر عن مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة.

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في كسر الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف لهم في مديرية الوازعية تحت غطاء جوي مكثف لطيران العدوان.

وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية دمروا عربة وآلية عسكرية ومصرع طاقمهما خلال التصدي لمحاولة تقدم لمرتزقة العدوان من اتجاه المجرة في الوازعية.