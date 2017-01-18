المشهد اليمني الأول| خاص

في إطار حملة “أشداء على الكفار” أقامت الهيئة النسائية بصنعاء عرضاً عسكرياً مهيباً، بمختلف أنواع الأسلحة العسكرية، لكن اللافت للأمر أنه لأول مرة في التاريخ يقمن نساء بعرض عسكري مصاحباً بصواريخ الكورنيت الروسية .



حيث لم يسبق من قبل أن قامت جيوش العالم النسائية بعروض عسكرية مشابهة لهذا العرض العسكري في العاصمة صنعاء والذي جرى فيه إستعراض لمضاد الدروع الفتاك “كورنيت” .



السلاح كورنيت (بالروسية: Корнет)، (بالإنجليزية: Cornet) اسمه الروسي (بالإنجليزية: 9M133 Kornet) هو صاروخ موجه مضاد للدروع روسي الصنع، موجه ومصوّب بأشعة ليزر وبشكل نصف أوتوماتيكي، بحيث يصوّب الرامي الصاروخ نحو الهدف ويوجه علامة تصويب الصاروخ حتى الإصابة. كما يمكنه ضرب الطائرات ذات العلو المنخفض وخاصة الطائرات المروحية.

جدير بالذكر أن هذا السلاح أضاف فارق نوعي لمعارك الجيش اليمني واللجان الشعبية مع العدوان وأزلامه المنافقين كبدهم خسائر هائلة في المدرعات والعربات والدبابات الأمريكية المصفحة تخطت الآلاف، ويمتلك اليمن مخزون غير محدود من هذه الصواريخ الفتاكة بالمدرعات، والذي تخشاها السعودية، حيث يتم تدمير العديد من الآليات والمدرعات في العمق السعودي بشكل شبه يومي .

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