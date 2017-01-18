المشهد اليمني الأول _ متابعات

استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة، رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.

جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات العملية في وزارة الخارجية ونتائج المراسلات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج المراسلات التي أجرها مجلس النواب بخصوص العدوان والحصار الجائر على بلادنا مع البرلمانات العربية والإسلامية والغربية.

وتطرق اللقاء إلى تقييم أعمال المنظمات الدولية العاملة في اليمن وجهودها في تخفيف تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الحصار الجائر على اليمن من قبل العدوان السعودي الأمريكي، وتكامل العمل بين الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب.

واستعرض اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بعلاقات اليمن بالخارج وأوضاع السلك الدبلوماسي وتطويره.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ونائب مدير المكتب الدكتور عبد الله أبو حورية.

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