أقوى صفعة من حكومة الأنقاذ الوطني والأمم المتحدة يتلقاها نظام أل سعود والفار هادي…ماهي؟؟

المشهد اليمني الأول _ متابعات

في صفعة مثلت ضربة قاضية لهادي وحكومته وكذلك للنظام السعودي افلحت جهود ديبلوماسية قادتها حكومة الانفقاذ الوطني في رفع القيود الديبلوماسية لمنظمات الأمم المتحدة والعديد من السفارات الغربية، التي شرعت بخطوات رسمية لاعادة نشاطاتها بصورة رسمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الانقاذ الوطني بعدما كانت نشاطاتها شهدت في الفترة الماضية نشاطات محدودة للمنظمات الانسانية في ظل الحصار الذي فرضه العدوان السعودي الإماراتي وضغوطه الديبلوماسية التي افلحت سابقا في اقفال مكاتب العديد من المنظمات الدولية والسفارات في العاصمة صنعاء.