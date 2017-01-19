المشهد اليمني الأول _ متابعات

في اطار الحملة الشعبية “أشداء على الكفار” شهدت محافظة ذمار اليوم مهرجان تخرج عدد من الكتائب العسكرية المدربة والمجهزة بعتادها العسكري، تدشينا للجهد الشعبي في رفد الجبهات لمواجهة تحالف العدوان السعودي والمرتزقة في الجبهات ا لداخلية وجبهات ما وراء الحدود.