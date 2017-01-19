المشهد اليمني الأول _ متابعات
في اطار الحملة الشعبية “أشداء على الكفار” شهدت محافظة ذمار اليوم مهرجان تخرج عدد من الكتائب العسكرية المدربة والمجهزة بعتادها العسكري، تدشينا للجهد الشعبي في رفد الجبهات لمواجهة تحالف العدوان السعودي والمرتزقة في الجبهات ا لداخلية وجبهات ما وراء الحدود.
واحتضنت مدينة ذمار اليوم المهرجان بحضور رئيس اللجنة الثورية العليا وجهاء واعيان المحافظة وشخصياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والدينية الذين باركوا تخرج الدفعات العسكرية المدربة لرفد الجبهات دفاعا عن الأرض والعرض من همجية تحالف العدوان السعودي الاماراتي الاميركي البريطاني وصونا للكرامة والسيادة الوطنية إلى حين تحقيق الانتصار.
وتخلل المهرجان عرض عسكري لتشكيلات رمزية من القوات المتخرجة عكس حال الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدو ومشاريعه التدميرية والحفاظ على سيادة اليمن واستقلال قراره الوطني.
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