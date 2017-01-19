صفعة جديدة من الأمم المتحدة لنظام أل سعود وحكومة الفار هادي …تفاصيل

المشهد اليمني الأول _ متابعات
في صفعة جديدة لهادي وحكومته وضربة قاضية لنظام أل سعود من الأمم المتحدة التقى وزير الخارجية هشام شرف عبد الله القائم بأعمال مكتب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف في صنعاء ميرتشل ريلانيو .
جرى خلال اللقاء تقديم أوراق ترشيح ممثلة منظمة اليونيسيف الجديدة لدى اليمن، ومناقشة نشاط مكتب اليونيسيف وتوسيع أنشطته وبرامجه.
وجدد الوزير شرف دعوته لمكاتب الامم المتحدة العاملة للعودة للعمل في العاصمة صنعاء واستئناف مهامهم، مؤكداً حرص حكومة الانقاذ الوطني لتقديم كافة جوانب الدعم والمساعدة والتسهيلات اللازمة لإنجاح أدائهم.
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