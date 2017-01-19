صفعة جديدة من الأمم المتحدة لنظام أل سعود وحكومة الفار هادي …تفاصيل

المشهد اليمني الأول _ متابعات

في صفعة جديدة لهادي وحكومته وضربة قاضية لنظام أل سعود من الأمم المتحدة التقى وزير الخارجية هشام شرف عبد الله القائم بأعمال مكتب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف في صنعاء ميرتشل ريلانيو .