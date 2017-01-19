المشهد اليمني الأول| خاص

مجدداً يتورط العدوان وازلامه المنافقين ويغرقون في سواحل البحر الأحمر، حيث ورطوا انفسهم بفتح معارك جديدة صوب المخأ فجر اليوم الخميس 19 يناير/ كانون ثاني 2017م، بعد تمهيد جرى منذ أيام وتحرك فعلي بدأوا به صباح أمس الأربعاء .

مصادر خاصة أطعلت المشهد اليمني الأول، أن معارك طاحنة تجري الآن، وسط إستعدادات هائلة لأبطال الجيش واللجان الشعبية تحاكي غزو عالمي بآلاف الجنود ومئات المصفحات، مشيرة بأن الهجوم ضعيف وسيجري العامل معه وإخراسه كما تم إخراس العديد من الجبهات بالصوت والصورة .

وأكدت المصادر بأن أزلام العدوان المنافقين والغزاة يتجرعون كل أنواع العذاب هذه اللحظات على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية، مشيرةً إلى سقوط عدد كبير من المهاجمين صرعى، فيما جرح آخرون .

وذكرت المصادر بأن من بين الصرعى العقيد المنافق “سيف مهدي سعيد الجحافي” قائد الكتيبة الأولى التابعة للقائد هيثم قاسم طاهر في المعارك . وكان خبير نزع الألغام العقيد المنافق “محمد ثابت العاطفي اليهري اليافعي” قد لقي مصرعه صباح أمس الأربعاء في المخأ .

وسخرت المصادر من إعلام العدوان والذي يروج لنفسه إنتصارات إعلامية كرتونية، في حين تواجده على الأرض تحت الصفر ولا يكاد يذكر .

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