المشهد اليمني الأول| ذمار

خرجت أمس الأربعاء بمحافظة ذمار مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية والصحية وبإسناد من أبطال الجيش اللجان الشعبية في عرض عسكري مهيب، معلنين الاستعداد التام لأي خيارات عسكرية، والالتحاق بجبهات العزة والشرف وردع المعتدين، بحضور رئيس الثورية العليا محمد على الحوثي.

وطمأن رئيس اللجنة الثورية العليا خلال فعالية العرض العسكري الشعب باندفاع الشباب إلى معسكرات التدريب والتأهيل وأن الوضع تحت السيطرة، مشيرا أن على الغزاة والمعتدين مراجعة حساباتهم.

وأكد المشاركون في العرض العسكري من مختلف مديريات محافظة ذمار أنهم جاهزون ومستعدون للانطلاق إلى جبهات القتال للتنكيل بالمعتدين من الغزاة ومرتزقتهم، معتبرين الدفاع عن الوطن واجب ديني وأخلاقي وقيمي يقع على عاتق الجميع، مؤكدين أنهم سيردعون العدوان المتغطرس بكل السبل الممكنة.

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