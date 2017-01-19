المشهد اليمني الأول| تعز

استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال وأصيب 5 آخرين في مجزرة مروعة ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي ليل الإثنين الثلاثاء في مديرية مقبنة بمحافظة تعز .

وأوضح مصدر محلي، بأن الزوارق البحرية التابعة للعدوان قصفت من مناطق تمركزها جنوبي البحر الأحمر قرية المويجر في مديرية مقبنة جنوب غرب محافظة تعز ومناطق أخرى بالمديرية.

وأكد المصدر أن القصف استهدف منزلي المواطنين شباط حفيظ وعبد الحكيم محافظ حفيظ في قرية المويجر ما أدى إلى تدميرهما واستشهاد ستة مواطنين بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية إذ لازالت عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض مستمرة .

ولفت المصدر إلى أن إقدام العدوان على قصف القرى السكنية بهذه الصورة الوحشية يأتي محاولة لإسناد مرتزقته، مشيراً إلى أن الزوارق التابعة للعدوان كانت اقتربت من سواحل مديرية المخا.

وبحسب المصدر فإن الشهداء الذين تم التعرف على هوياتهم هم :

1- شباط حفيظ

2- محمد شباط

3- أبرار شباط

4- سحر شباط

5- عبدالحكيم محافظ حفيظ

6- غصون محافظ حفيظ

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