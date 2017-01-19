المشهد اليمني الأول| صنعاء

إرتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي مجزرة جديدة في العاصمة صنعاء، حيث شن 16 غارة جوية مساء اليوم الخميس 19 يناير/كانون ثاني 2016م، على مناطق متفرقة في منطقة السواد، مشيرين إلى أن بعض الغارات استهدفت منازل مواطنين وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

فيما اشار السكان عن وجود حالة نزوح كبيرة تشهدها المنطقة بسبب الغارات كما شوهدت سيارات اسعاف بأعداد كبيرة وهي تهرع إلى المناطق التي شهدت قصفا للمنازل.

وتفيد الأنباء الأولية إلى سقوط عدد من الضحايا، حيث أكدت مصادر محلية، إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الأحياء السكنية في السواد، فيما يتم إخلاء المرضى في مستشفى 48 بعد إلحاق أضرار بالغة بأقسامه نتيجة الإنفجارات الناتجة عن الغارات.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات