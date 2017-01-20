شاهد .. ورقة امتحان طالب بالسعودية تتسبب بإحالته الى الصحة النفسية!

المشهد اليمني الاول | منوعات
بالتزامن مع فترة اختبارات منتصف العام، أعاد مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر ووآتس أب”، تداول صورة إجابات ورقة امتحان لأحد الطلاب على ما يبدو في المرحلة الابتدائية.
وتظهر الصورة التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي، إجابات الطالب الغريبة، التي أجبرت المعلم على إعطائه “صفر”، ومطالبته فى النهاية ” بتحويل الطالب للمصحة النفسية“.
وجاءت الورقة مقسمة لثلاث أسئلة وتتضمن معلومات عامة وكان أبرزها إجابته عن سؤال عدد أنواع السمك وجواب الطالب كان :”مقلي، مشوي على الفحم، سمك فرن”.
وردًا على سؤال ماذا يقصد بالذهب الأسود قال :”لا أعلم وأرجو المعذرة لأني كنت مع أمي المريضة بالمستشفى”.
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