المشهد اليمني الالأول _ متابعات

دمرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم آليتين عسكريتين سعوديتين وقصفت عدد من مواقع العدو بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن وحدات متخصصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية دمرت آليتين عسكريتين سعوديتين في موقع الصرفح ومصرع وجرح طاقمها.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت مواقع القرن والفريضة وتجمع لآليات العدو السعودي في موقعي شبكة بن لادن وشبكة الخوبة محققة إصابات مباشرة.

وكان جندي سعودي قد لقي مصرعه، أمس، على يد وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية في موقع الدفينية، كما قصفت مدفعية الجيش واللجان موقع المعنق العسكري السعودي، ومربض مدفعية الجيش السعودي شمال نقطة غفير بجيزان.

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