الشيخ عبدالمنان السنبلي : لو كان أطفال اليمن ينزفون نفطا

لو كان أطفال اليمن ينزفون نفطا

لأنهم كآباءهم و أمهاتهم يلوكون الصخر و يقبضون على جمر الظروف المتجهمة و العابسة، فليس لاصواتهم وصراخهم صدىً في آذان المتفرجين ولن يكون .

لأن منهم من يروي الأرض عرقاً و هو يجوب الطرقات و الشوارع يبيع ما خف وزنه وثمنه ؛ صحفاً أو لُُعباً أو أقلاماً أو غير ذلك طمعاً في سد بعض فراغاتٍ من العجز المزمن في قوت يومهم، فلا بواكي لهم إذا ما قُصفوا على قارعة أحدى الطرقات أو الشوارع ولا هم يحزنون !!

لأن منهم من يأوي إلى أرصفة الطرقات نائماً ومفترشاً (البلاط) و ملتحفاً حر الشمس حيناً و قَرّ البرد حيناً آخرا، فليس ثمة من يرخي عليهم معطف عطفه و لو قليلاً أو حتى على الأقل يُسلمهم من أذاه وشره .

لأن منهم من أضاع و نسي الطريق إلى مدرسته بسبب الفقر أو اليتم أو أي نائبة من نوائب الدهر ، فليذهبوا إلى الجحيم طالما أطفالهم و أبناءهم يدرسون عاماً في مدارس و جامعات أوروبا و عاماً آخراً في مدارس و جامعات أمريكا و بينهما عامٌ للراحة و الإستجمام في الشواطئ و المنتجعات الدافئة و على ضفاف مدن اللهو و الغرام .

لأنهم و برغم ما يلاقونه و يعانونه هم من على كاهلهم أو كاهل أبناءهم يوماً سيُحمَل هَمُّ لملمة شتات و تحرير الأمة و مقدساتها المغتصبة كما حمله من قبل أجدادهم، فإن العالم يتآمر عليهم و يقتات من اشلاءهم و دماءهم لمصلحة انظمة البغي و الإجرام من مستعربي وطواغيت نجد و الخليج . و لأنهم أيضاً أو أبناءهم هم من سيحملون على أكتافهم نعوش عبيد امريكا و خُدَّام إسرائيل في الجزيرة و الخليج، فإنهم يمعنون في قصفهم و قتلهم كما أمعن فرعون من قبل في قتل من حملوا لاحقاً نعشه إلى الأبد .

لكم الله يا أطفال اليمن .. لكم الله أيها العمالقة الباقون في زمنٍ ساد فيه الاقزام من صغار القوم و حثالاتهم المتخمون بطفرة النفط و العمالة .

لكم الله أيها الصامدون النازفون عزةً و كرامةً، فانتم المنتصرون حتماً و إن تجاهلكم العالم المنافق و لو كنتم تنزفون عمالةً ونفطاً لما أدار لكم ظهره و لا أعاركم صمته .. لكم الله ..

#معركة_القواصم

بقلم الشيخ عبدالمنان السنبلي